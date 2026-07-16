В Волгоградской области отменена ночная беспилотная опасность





Утром 16 июля в Волгоградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Соответствующие оповещения начали поступать на телефоны жителей и гостей региона в 06:56. Теперь волгоградцы могут безопасно находится на открытых участках улиц, пользоваться лифтами и подходить к окнам.

Напомним, угроза налёта БПЛА нависла над регионом накануне в 23:31. Впоследствии мониторинговые каналы сообщали о фиксации беспилотников ВСУ в том числе и на севере региона, вблизи границы с Саратовской областью. При этом аэропорт Волгограда не останавливал свою работу и функционирует в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»