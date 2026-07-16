



В эпоху фейков и мошеннических схем официальные страницы госучреждений становятся главным источником достоверной информации. Жители Волгоградской области все чаще выбирают проверенные источники – и эта тенденция подтверждается цифрами: совокупная аудитория госпабликов региона достигла 3,7 миллиона подписчиков.

Что такое госпаблик и почему это безопасно

Госпаблик – это официальная страница государственного учреждения в соцсетях, отмеченная специальным знаком «Госорганизация». Такой статус в VK можно получить только после подтверждения через портал Госуслуг. Это исключает появление фейковых страниц, которые мошенники используют для фиктивных сборов и распространения ложной информации.

Главное отличие госпабликов от анонимных каналов – ответственность за публикуемую информацию. Все материалы размещаются от имени официального органа власти и проходят проверку.

Цифры и развитие

На сегодняшний день в Волгоградской области работают около 5000 официальных страниц органов власти и госучреждений. Их аудитория – 3,7 миллиона человек.

– Госпаблики сокращают дистанцию между человеком и властью, позволяя решать проблемы в режиме реального времени. Это верифицированное и безопасное пространство для конструктивного диалога, – отметил руководитель волгоградского ЦУР Олег Егорушин.

Развитие госпабликов – часть работы по выполнению задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона не раз подчеркивал: при принятии решений и реализации программ необходимо учитывать мнение жителей. Официальные страницы в соцсетях сегодня позволяют выстраивать эффективную обратную связь и оперативно реагировать на запросы граждан.