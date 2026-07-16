Под Ростовом семь авто сгорели на стоянке с нелегальным бензином





В Неклиновском районе Ростовской области семь автомобилей сгорели в результате пожара на стоянке. Как передает Привет-Ростов, предполагаемой причиной пожара могла стать незаконная продажа бензина.

Известно, что на территории стоянки находились емкости с бензином, которые загорелись. Огонь быстро распространился на припаркованные рядом автомобили.

В результате происшествия полностью сгорели семь транспортных средств. Предполагаемый виновник случившегося получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС России