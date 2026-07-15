Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом





В Дубовском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лада Веста» и Renault Megan. Как рассказали ГУ МВД России по региону, трагедия произошла 14 июля на 585-м километре федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».

По предварительной информации, 47-летний водитель «Весты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с иномаркой.

В результате столкновения водитель Renault от полученных травм скончался в больнице, водитель и два пассажира автомобиля «Лада» госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области