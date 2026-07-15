



Новые данные о динамике цен на автомобильное топливо опубликовал Росстат. За период с 7 по 13 июля в регионе средняя цена на автотопливо выросла на 1,5 рубля – с 69,11 до 70,61 рубля. Заметнее всего подорожали две марки бензина. Так, стоимость литра АИ-92 выросла с 65,05 до 66,5 рубля, а АИ-95 – с 72,54 до 74,16 рубля.

Хорошая новость заключается в том, что цены на АИ-98 не изменились. Литр этого вида бензина стоит, как и неделей ранее, 94,19 рубля. А вот цена на дизтопливо увеличилась с 77,38 до 78,15 рубля за литр.

Напомним, накануне, 14 июля, корреспонденты ИА «Высота 102» изучили обстановку и цены на АЗС в Волгограде. Также в этот день стало известно о решении региональных властей увеличить лимит отпуска на сети заправок «Лукойла» с 20 до 30 литров за одну транзакцию.



