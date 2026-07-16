В России за полгода зафиксирован всплеск подростковой преступности





В России произошёл резкий всплеск подростковой преступности. Только лишь за первое полугодие 2026 года правоохранители зафиксировали увеличение количества подростков, состоящих в преступных сообществах и группировках, на 78%. Количество несовершеннолетних, попавшихся на нарушении законов, выросло на 9%. Больше в 1,4 раза стало несовершеннолетних, вовлечённых в экстремистскую деятельность, и в 2,2 раза – в террористическую.

- С начала года в России выявили 11,4 тысячи подростков, преступивших закон, что на 9 процентов выше аналогичного показателя прошлого года (10,5 тысячи). Почти половина из них — 5,1 тысячи человек (на 9,6 процента больше, чем годом ранее) — уличены в преступлениях, совершенных «в групповых формах соучастия», — приводят данные журналисты «Парламентской газеты».

Отметим, львиная доля подростковых преступлений приходится на кражи, вымогательство, грабежи, разбои и другие виды криминального посягательства на чужое имущество. В основном несовершеннолетние решаются на нарушения закона, желая получить лёгкий заработок. Эксперты связывают ухудшение ситуации с пагубным влиянием на несовершеннолетних компьютерных игр, распространяющих деструктивные модели поведения.

Фото из архива ИА «Высота 102»