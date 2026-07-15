



Штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в очередях на АЗС, будут отменены. С таким заявлением выступили в МВД РФ. Поводом послужила ситуация в Саратовской области, где водителям прилетели «письма счастья» за нарушение ПДД при том, что они вынужденно стояли в очереди на заправки.

- заявили в ведомстве.В ведомстве также отметили, что в случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.