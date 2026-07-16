В Быково к зиме благоустроят центральный парк за 35 млн рублей





В Быково Волгоградской области объявили о поиске подрядчика для обновления центрального парка. Здесь чиновники обещают создать райский уголок с благоустроенной прогулочной зоной и сухим фонтаном.

Аллея от площади Ленина до Центра культуры станет основной осью парка. Вдоль неё установят девять декоративных арок с подсветкой, опоры освещения с 24 светильниками, сформируют новые дорожки с плиточным покрытием. Также в парке появится сухой фонтан с подсветкой, рядом с которым будут установлены качели.

Также специалисты отремонтируют чашу существующего фонтана, установят детский игровой комплекс «Корабль», вокруг которого появятся прорезиненное покрытие. Кроме того, в зоне отдыха будут установлены 18 скамеек, арт-объекты и велопарковки. В рамках озеленения специалисты высадят семь пирамидальных лип, восемь ясени высотой около четырех метров, а также 53 туи, 240 кустов дерна, 61 куст бирючины, 20 кустов кизильника.

Отметим, в целом благоустройство охватит парковую территорию площадью порядка 2,25 га. Подрядчик будет отобран в конце июля. Реализовать масштабное преображение парка ему будет необходимо в сжатые сроки - до 1 ноября 2026 года. Основной объём работ придётся на осень. На эти цели из бюджета выделено 35,7 млн рублей. Победитель аукциона должен будет обеспечить гарантированное обслуживание зоны отдыха на протяжении пяти лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»