Волгоградская облдума закупает аксессуары к 50 новым планшетам

Аппарат Волгоградской областной думы объявил электронный аукцион на приобретение чехлов для планшетных компьютеров. По данным сайта госзаказа, аксессуары предназначены для планшетов KVADRA_T TS11.1B2, которые в начале июня закупил регпарламент. На закупку выделено 200 тысяч рублей из областного бюджета. Чехлы, как следует из техзадания, должны быть темно-серого цвета и сделаны из полиуретана в форме книги.
Напомним, ранее сообщалось, что Волгоградская облдума выделила около 3 миллионов рублей на закупку 50 планшетных компьютеров. На аукцион была подана всего одна заявка. ООО «МКТРЕЙД» снизило цену до 2 миллионов 738 тысячи рублей. С данной компанией и был заключен контракт.