Жители хутора Ежовка Киквидзенского района Волгоградской области простились с Кириллом Дьячковым, погибшим на СВО. Ему было 28 лет. У него остались родители, супруга и сын. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Нива», Кирилл работал в частном охранном предприятии «Дракон» Московской области, с 2023 года по июнь 2025 года служил в ЧВК «Вагнер».

В июле 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ. Гвардии рядовой Дьячков Кирилл Михайлович был оператором-сапёром 1 расчета РБиЛА взвода беспилотных систем специального минирования инженерно-саперной роты. При исполнении воинского служебного долга погиб 19 октября 2025 года.