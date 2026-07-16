Стобалльники ЕГЭ получат по 100 тыс. рублей в Волгоградской области

16 июля губернатор Андрей Бочаров анонсировал введение новых мер социальной поддержки талантливой молодежи в Волгоградской области. Впервые в регионе стобалльники, а их в этом году 78 человек, получат разовую выплату в сумме 100 тысяч рублей, сообщил губернатор. Кроме того, с 50 до 100 тысяч увеличены выплаты победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Такая же сумма их ожидает в случае поступления в волгоградские учебные заведения.

– И для вас, и для нас, для меня лично ваша победа является нашей общей победой: вы прославляете нашу легендарную землю. Горжусь, что у нас такая молодежь – многие из вас активно участвуют в общественной жизни, являются добровольцами, волонтерами. Проведение государственной аттестации у нас прошло на самом высоком уровне, и радует, что количество успешно сданных экзаменов на территории Волгоградской области растет. Хочу вас поблагодарить и в вашем лице поздравить всех с такими хорошими достижениями, – сказал Андрей Бочаров на встрече с выпускниками-стобалльниками, которая прошла на площадке обновленного ТЮЗа в Волгограде.

Также решено, что в случае поступления выпускников в волгоградские вузы им в течение первого курса будет выплачиваться стипендия в размере 10 тысяч рублей.





– Мы должны сделать все для того, чтобы дети оставались. У нас все дети талантливые, одаренные, только у нас, взрослых, не хватает умения раскрыть талант – вот над этим надо работать. Почему сегодня речь о средствах – вы очень много трудились, направляли средства на репетиторов, на книги, вы много читали, использовали различные материалы, кроме вашего труда семьями были затрачены огромные ресурсы, поэтому мы хотели бы, чтобы эти средства были направлены вашим семьям на решение уже дальнейших задач. Передайте от меня лично вашим семьям, вашим родителям, бабушкам и дедушкам, вашим друзьям, кто вам помогал, огромное спасибо за их труд, – подчеркнул губернатор. – И стипендия по 10 тысяч рублей, которую вы будете получать, учась в заведениях Волгоградской области, вас очень серьезно поддержит на первом курсе.

Озвученное главой региона решение о новых мерах поддержки молодёжи участники встречи, в числе которых были и ректоры вузов, все поддержали аплодисментами.





В Волгоградской области в текущем году по итогам ЕГЭ было 84 стобалльных результата, которых добились 78 выпускников. Высшие баллы получены по русскому языку, профильной математике, физике, информатике, химии, истории, литературе и обществознанию. География стобалльников охватывает Волгоград, Михайловку, Волжский, Камышин, Урюпинск, Фролово, а также Жирновский, Палласовский, Еланский, Алексеевский и Камышинский районы. Одна выпускница набрала 400 баллов по четырем предметам, еще четверо получили по 200 баллов.

В администрации региона отмечают, что такие результаты стали возможны благодаря системной работе образовательных организаций, которая помогает школьникам достигать успехов в учебе. В Волгоградской области действует система поддержки одаренных детей, включающая олимпиадное движение, развитие профильных классов, обновление образовательных программ и создание современной инфраструктуры. По итогам 2025/2026 учебного года победителями регионального этапа стали 134 человека, восемь из них заняли призовые места на федеральном уровне.

Фото: администрации Волгоградской области