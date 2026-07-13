



В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 13 июля, на пустом перекрестке столкнулись две легковые машины, одна из которых от удара перевернулась на крышу. Как сообщают очевидцы, за рулем «перевертыша» была девушка-водитель. В соцсетях появилось видео, на котором на месте ДТП плачущая молодая женщина спорит с мужчиной, предположительно, водителем второй машины.

- Прямо я ехала, по главной дороге. Вы должны были меня пропустить, - утверждает женщина.

Момент аварии, произошедшей на перекрестке ул. Пионерская и проспекта Дружбы в Волжском, сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, что автомобиль темного цвета движется по проспекту Дружбы, а автомобиль белого цвета – по улице Пионерской. На перекрестке авто сталкиваются. В результате удара, который пришелся в правый бок машины темного цвета, она переворачивается на крышу.

Местные жители утверждают, что аварии на этом перекрестке, который в Волжском называют «квадратное кольцо», случаются часто из-за неудобства проезда, а также потому, что некоторые водители не соблюдают правила дорожного движения.

Как уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, в Волжском произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» и Renault. Один человек пострадал.

- По предварительным данным, водитель автомашины «Лада Веста» не предоставил преимущество в движении автомашине Renault. Пострадала водитель автомашины Renault, - сообщили в Главке.





Видео: Powernet / vk.com