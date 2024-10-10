Спорт

Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синары» и ЦСКА

Спорт 10.10.2024 21:25
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10.10.2024 21:25


Началась продажа билетов на второй домашний матч «Динамо-Синары» на новой «Динамо Арене». 18 октября бело-голубые в рамках очередного тура женской Суперлиги примут на своей площадке действующего чемпиона России — московский ЦСКА. Начало матча в 18-30 ч., сообщает V102.RU.
Сейчас на противостояние с одним из грандов отечественного гандбола доступны билеты на сайте kassir.ru на сектор А стоимостью от 100 до 250 рублей. Напомним, первый поединок на новой арене, расположенной по адресу: ул. Новороссийская, д.2., состоялся 3 октября. В тот день волгоградская команда уступила «Астраханочке» со счетом 20:27. А перед началом встречи состоялась яркая церемония открытия спортивного объекта c развлекательной программой и розыгрышем призов.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU


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