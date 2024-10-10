Плантации лазоревого цветка спасли в Волгоградской от уничтожения

Экология 10.10.2024 16:06
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10.10.2024 16:06
В Волгоградской области удалось спасти от дальнейшей распашки плантации пиона тонколистного. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, популяция обитает на территории Новониколаевского района. При этом во время экспедиций она не регистрировалась сотрудниками Волгоградского ботанического сада и, соответственно, охранные мероприятия в связи с этим здесь не проводились. В ведомстве уточнили, что информация о ситуации с краснокнижным пионом тонколистным на территории этого района поступила от неравнодушных и заинтересованных в сохранении природного разнообразия граждан.
Напомним, в июле 2023 года V102.RU сообщало об уничтожении Лазоревой балки – территории рядом с хутором Лазоревый, где растет краснокнижный пион тонколистный. Местные жители были шокированы тем, что балка начала активно распахиваться. При этом уничтожались растущие здесь красные цветы, похожие на маки, на пышной зеленой подушке, которые в народе называют лазоревыми. По словам селян, на это место любили приходить влюбленные пары, а сам цветок считается символом чистоты и любви.
Местные жители собрали подписи против уничтожения Лазоревой балки, а также направили обращения в прокуратуру и в природоохранные ведомства.
И результат не заставил себя ждать. Теперь эта территория взята под охрану.
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