Экология

Плантации лазоревого цветка спасли в Волгоградской от уничтожения

Экология 10.10.2024 16:06
0
10.10.2024 16:06


В Волгоградской области удалось спасти от дальнейшей распашки плантации пиона тонколистного. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, популяция обитает на территории Новониколаевского района. При этом во время экспедиций она не регистрировалась сотрудниками Волгоградского ботанического сада и, соответственно, охранные мероприятия в связи с этим здесь не проводились. В ведомстве уточнили, что информация о ситуации с краснокнижным пионом тонколистным на территории этого района поступила от неравнодушных и заинтересованных в сохранении природного разнообразия граждан. 
Напомним,  в июле 2023 года V102.RU сообщало об уничтожении Лазоревой балки – территории рядом с хутором Лазоревый, где растет краснокнижный пион тонколистный. Местные жители были шокированы тем, что балка начала активно распахиваться. При этом уничтожались растущие здесь красные цветы, похожие на маки, на пышной зеленой подушке, которые в народе называют лазоревыми. По словам селян, на это место любили приходить влюбленные пары, а сам цветок считается  символом чистоты и любви.
Местные жители собрали подписи  против уничтожения Лазоревой балки, а также направили обращения в прокуратуру и в природоохранные ведомства. 
И результат не заставил себя ждать. Теперь эта территория взята под охрану. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
09.10.2024 19:19
Экология 09.10.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Экология
08.10.2024 14:28
Экология 08.10.2024 14:28
Комментарии

0
Далее
Экология
07.10.2024 17:29
Экология 07.10.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2024 11:21
Экология 05.10.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2024 14:55
Экология 02.10.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Экология
01.10.2024 20:02
Экология 01.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Экология
29.09.2024 21:08
Экология 29.09.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2024 10:59
Экология 27.09.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Экология
27.09.2024 07:22
Экология 27.09.2024 07:22
Комментарии

0
Далее
Экология
26.09.2024 06:33
Экология 26.09.2024 06:33
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2024 15:27
Экология 25.09.2024 15:27
Комментарии

0
Далее
Экология
25.09.2024 10:11
Экология 25.09.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Экология
24.09.2024 11:17
Экология 24.09.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Экология
23.09.2024 10:16
Экология 23.09.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Экология
20.09.2024 18:00
Экология 20.09.2024 18:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
Штрафы за нарушение режима повышенной готовности из-за СВО введут в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области трактористам дадут газа. Бюджет поможетСмотреть фотографии
17:43
Волгоградка взыскала 1,2 млн у страховщиков за ипотечную квартиру в пострадавшем от взрыва домеСмотреть фотографии
17:14
Фроловчанка лишилась иномарки из-за пристрастия к вождению и алкоголюСмотреть фотографии
16:23
Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»Смотреть фотографии
16:10
«Долг есть долг»: в Волгограде ордена и медали вручили 15 бойцам СВОСмотреть фотографии
16:06
Плантации лазоревого цветка спасли в Волгоградской от уничтоженияСмотреть фотографии
16:02
Получивший 5 лет волгоградский мебельщик Бородавко потерпел поражение в КраснодареСмотреть фотографии
15:13
Министр энергетики РФ запустил газопровод в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области стартовал отопительный сезон: тепло подано в 70 соцобъектов и 170 МКДСмотреть фотографии
14:31
ЦГМС: в Волгоградской области ночью похолодает до -5Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде байкерша отсудила крупную сумму за некачественный мотоциклСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом родным 4 погибших на СВО военных передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской облдуме появится новый депутатСмотреть фотографии
12:49
«Дешево и быстро не получилось»: депутат Госдумы тайно посетил самое мрачное место в КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде владелец Jaguar идет под суд из-за жадностиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде достраивают дорогу на одной из старейших улицСмотреть фотографии
12:35
Главные продукты из меню волгоградцев подорожали за неделюСмотреть фотографии
11:58
В ЮФО разбился Як-130, пилот доставлен в госпитальСмотреть фотографии
11:18
«Поставили на поток»: в Волгограде инспекторов Гостехнадзора задержали за проведение техосмотра за взяткиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгограде юной закладчице грозит 20 лет за тайники с героиномСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщинуСмотреть фотографии
09:44
«Легковушку разорвало»: водитель такси погиб в лобовом ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Дойдёт ли? Учёные РАН вновь предупредили россиян о 8-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
09:10
Две скоростные бесплатные электрички назначили для болельщиков «Ротора»Смотреть фотографии
08:45
В Волжском началась подтопка одного объектаСмотреть фотографии
08:11
Цены на АИ-98 взяли в Волгоградской области новую планкуСмотреть фотографии
07:58
«Каустик» в седьмой раз потерпел поражение в СуперлигеСмотреть фотографии
07:19
Просили - получите: власти Котельниково высыпали на дорогу щебень раздораСмотреть фотографии
20:59
В облдуме одобрили смену статуса Михайловки Волгоградской областиСмотреть фотографии
 