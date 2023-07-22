Общество

«Они были символом любви»: в Волгоградской области уничтожают балку с краснокнижным лазоревым цветком

Общество 22.07.2023 12:11
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22.07.2023 12:11


Жители Новониколаевского района Волгоградской области возмущены уничтожением Лазоревой балки – территории рядом с хутором Лазоревый, где растет  пион тонколистный, занесенный в Красную книгу России.
Как рассказали V102.RU читатели, Лазоревая балка – это место немыслимой красоты.
- Здесь растет знаменитый лазоревый цветок – красные цветы, похожие на большие маки,  на зеленой подушке, - говорят жители. – Сюда любили приходить влюбленные пары, а сам цветок считался символом чистоты и любви.
При этом пион тонколистный было запрещено выкапывать и сажать у себя в палисадниках. Да это, по словам жителей, и в голову никому не приходило.

- Теперь балку распахивают, уничтожая уникальные цветы, - негодуют люди. – И как только рука поднялась убить такую красоту!
В социальных сетях жители уже начали сбор подписей против уничтожения Лазоревой балки. Люди готовят обращения в прокуратуру и в природоохранные ведомства. Подписи в защиту краснокнижных растений собирают и в администрации Комсомольского сельского поселения.
Напомним, в 2021 году в Ленинском районе распахали территорию, где произрастает редкое растение – тюльпан Геснера.


Фото читателей V102.RU

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