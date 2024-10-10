Политика

В Волгоградской облдуме появится новый депутат

Политика 10.10.2024 12:52
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10.10.2024 12:52


Сегодня, 10 октября, в Волгоградском облизбиркоме состоится передача вакантного мандата депутата областной думы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект повестки дня заседания ИКВО, этот документ вручат Александру Чечурову, руководителю исполкома Волгоградского реготделения «Единой России».
Напомним, избранный в регпарламент Сергей Горняков сложил с себя полномочия депутата в связи с тем, что областная дума направила его сенатором в Совет Федерации,  где он совместно с Николаем Семисотовым продолжит работу уже в рамках второго срока  пребывания в верхней палате российского парламента.
Освободившееся место в областной думе займет теперь Александр Чечуров, который также шел по списку кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого «ЕР».

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