Расследования

Мать заключившего контракт волгоградца добивается выплаты миллиона рублей

Расследования 08.10.2024 17:06
0
08.10.2024 17:06


Волгоградка Елена Ч. добивается выплаты в полном размере 1 миллиона рублей ее сыну Владиславу, который подписал контракт с Министерством обороны и уже находится на полигоне перед отправкой в зону СВО. Она считает, что ее сына неверно проинформировали о его правах на региональную выплату при заключении контракта, обвиняя в этом военных и чиновников. Редакция информагентства попыталась разобраться в ситуации

Как рассказала V102.RU Елена Николаевна, ее 19-летний сын Владислав в августе 2024 года был осужден за хулиганство и приговорен к 2,5 годам исправительных работ. 

– Влад сам принял решение заключить контракт – хотел в первую очередь судимость снять. Конечно, и обещанная региональная выплата в 1 миллион рублей имела значение. Но вместо 1 миллиона рублей Влад получил только 100 тысяч рублей. На мои попытки выяснить, почему так произошло, мне отвечают, что он и не имел права на этот миллион, – продолжает женщина. 

Молодой человек заключал контракт в пункте отбора на военную службу, расположенном на проспекте Ленина, 25 в Центральном районе Волгограда. В этом пункте молодому человеку выдали справку об отбытии наказания, в которой сказано, что он освобожден от наказания в виде принудительных работ и с 27 сентября он снят с учета одного из исправительных учреждений УФСИН Волгоградской области. 

– На мой вопрос, почему сыну выплатили только 100 тысяч, мне сказали, что ему больше ничего не положено, так как судимость у него, хотя и снята, но не является погашенной. Но, когда он подписывал контракт, никто ему про такие условия не говорил! Да и вообще, его знакомые и с непогашенной судимостью получили все деньги, – утверждает волгоградка. 

За разъяснениями, кто в этой ситуации прав, редакция информагентства обратилась в комитет социальной защиты населения Волгоградской области. 

– В соответствии с действующим законодательством, единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей предоставляется заключившим контракт с непогашенной судимостью и совершившим преступления. Владислав Тимофеевич освобожден от исправительных работ, но имеет непогашенную судимость. Она может быть снята в соответствии с уголовным кодексом при условии награждения государственной наградой, со дня увольнения с военной службы в соответствии с определенными основаниями, – прокомментировали в ведомстве. 

Тем не менее Елена считает, что при заключении контракта ее сын не получил информации в полном объеме об условиях получения региональной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Женщина уже обратилась за помощью к юристу. 

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.10.2024 16:37
Расследования 08.10.2024 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2024 10:49
Расследования 08.10.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2024 10:32
Расследования 08.10.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 13:20
Расследования 07.10.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 11:43
Расследования 07.10.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 11:12
Расследования 07.10.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 09:28
Расследования 07.10.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 06:54
Расследования 07.10.2024 06:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2024 09:39
Расследования 06.10.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2024 07:12
Расследования 06.10.2024 07:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 17:26
Расследования 05.10.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 13:01
Расследования 05.10.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 11:40
Расследования 05.10.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 10:50
Расследования 05.10.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 16:55
Расследования 04.10.2024 16:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:32
Дотянуть бы до весны? Волжско-Камский каскад ГЭС переведён в режим экономииСмотреть фотографии
18:36
С проспекта Жукова в Волгограде во время прогулки пропала 15-летняя школьницаСмотреть фотографии
18:29
«Заменят всё старое. Но не сразу»: в Волгоградскую область завезли новые пятитысячные купюрыСмотреть фотографии
18:05
В Волгограде заядлых дрифтеров соберут в одном месте 12 октябряСмотреть фотографии
17:39
В Волжском жители пятиэтажки заставили УК спуститься в вонючий подвалСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
Мать заключившего контракт волгоградца добивается выплаты миллиона рублейСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде и области 9 октября капнет дождь после двухмесячной засухиСмотреть фотографии
16:37
Волгоградца отправили в колонию за вырубку двух вязов на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
16:30
Бочаров принял участие в сессии под руководством Мишустина по развитию городовСмотреть фотографии
16:21
Билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сетьСмотреть фотографии
15:42
Три вируса подняли на 1% заболеваемость ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:32
Для волгоградских подростков открыли центр по обучению управлению БПЛАСмотреть фотографии
15:13
С вещами на выход? В Волгограде жильцы взятого Бастрыкиным на контроль общежития могут оказаться на улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
В Волгограде достраивают проезд к крупному логистическому центруСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
T2 первым из операторов отменил роуминг в КрымуСмотреть фотографии
14:28
Рослесхоз раскрыл итоги внеплановой проверки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Волгоградцы накупили еды и товаров на 458 млрдСмотреть фотографии
13:15
Волжские приставы забыли снять арест с квартиры участника СВОСмотреть фотографии
13:01
Мэра Саратова Мокроусову досрочно и в тишине проводили в отставкуСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде 7 гимнасткам вернули 100 тысяч за поездку на соревнованияСмотреть фотографии
11:42
Сайты волгоградских судов не работают на фоне хакерской атакиСмотреть фотографии
11:42
Главный тренер «Ротора» раскрыл секрет победы над «Соколом»Смотреть фотографии
11:37
«Не надо лозунгов и пиара»: сессию по вопросам экологической безопасности провел Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде задержали друзей за опасную езду на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
«Ветер дунет и хутор сгорит»: пожар в селе Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Оперативники МВД поймали волгоградца при передаче взятки приставу, дело завел СКСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде госпитализированы пассажиры автобуса, попавшего в массовое ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Вынужденная остановка»: названа причина столкновения товарняка с комбайном под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:04
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:57
На острове Голодном готовят к запуску новый блок биоочистки стоковСмотреть фотографии
 