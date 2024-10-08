Мать заключившего контракт волгоградца добивается выплаты миллиона рублей

Волгоградка Елена Ч. добивается выплаты в полном размере 1 миллиона рублей ее сыну Владиславу, который подписал контракт с Министерством обороны и уже находится на полигоне перед отправкой в зону СВО. Она считает, что ее сына неверно проинформировали о его правах на региональную выплату при заключении контракта, обвиняя в этом военных и чиновников. Редакция информагентства попыталась разобраться в ситуации.

Как рассказала V102.RU Елена Николаевна, ее 19-летний сын Владислав в августе 2024 года был осужден за хулиганство и приговорен к 2,5 годам исправительных работ.

– Влад сам принял решение заключить контракт – хотел в первую очередь судимость снять. Конечно, и обещанная региональная выплата в 1 миллион рублей имела значение. Но вместо 1 миллиона рублей Влад получил только 100 тысяч рублей. На мои попытки выяснить, почему так произошло, мне отвечают, что он и не имел права на этот миллион, – продолжает женщина.

Молодой человек заключал контракт в пункте отбора на военную службу, расположенном на проспекте Ленина, 25 в Центральном районе Волгограда. В этом пункте молодому человеку выдали справку об отбытии наказания, в которой сказано, что он освобожден от наказания в виде принудительных работ и с 27 сентября он снят с учета одного из исправительных учреждений УФСИН Волгоградской области.

– На мой вопрос, почему сыну выплатили только 100 тысяч, мне сказали, что ему больше ничего не положено, так как судимость у него, хотя и снята, но не является погашенной. Но, когда он подписывал контракт, никто ему про такие условия не говорил! Да и вообще, его знакомые и с непогашенной судимостью получили все деньги, – утверждает волгоградка.

За разъяснениями, кто в этой ситуации прав, редакция информагентства обратилась в комитет социальной защиты населения Волгоградской области.

– В соответствии с действующим законодательством, единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей предоставляется заключившим контракт с непогашенной судимостью и совершившим преступления. Владислав Тимофеевич освобожден от исправительных работ, но имеет непогашенную судимость. Она может быть снята в соответствии с уголовным кодексом при условии награждения государственной наградой, со дня увольнения с военной службы в соответствии с определенными основаниями, – прокомментировали в ведомстве.

Тем не менее Елена считает, что при заключении контракта ее сын не получил информации в полном объеме об условиях получения региональной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Женщина уже обратилась за помощью к юристу.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU