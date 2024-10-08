Стала известна предварительная причина ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, где произошло столкновение зерноуборочного комбайна с грузовым поездом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло из-за неисправности комбайна.

- По предварительной информации, водитель комбайна выехал на железнодорожный переезд, когда это было разрешено, и совершил вынужденную остановку в связи с неисправностью гидравлической системы, - сообщили в главке.





Ранее сообщалось, что комбайн выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава не произошло.

Напомним, что ДТП произошло 7 октября в 23:40 на железнодорожном переезде между станциями Семёновский и Умёт Камышинский. Водитель комбайна следовал со стороны автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону села Умет Камышинского района.

Для ликвидации последствий столкновения на место происшествия был направлен восстановительный поезд. По факту ДТП Южной транспортной прокуратурой начата процессуальная проверка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области