Расследования

«Вынужденная остановка»: названа причина столкновения товарняка с комбайном под Волгоградом

Расследования 08.10.2024 10:32
0
08.10.2024 10:32


Стала известна предварительная причина ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, где произошло столкновение зерноуборочного комбайна с грузовым поездом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону,  ДТП произошло из-за неисправности комбайна.

- По предварительной информации, водитель комбайна выехал на железнодорожный переезд, когда это было разрешено, и совершил вынужденную остановку в связи с неисправностью гидравлической системы, - сообщили в главке.


Ранее сообщалось, что комбайн выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава не произошло.

Напомним, что ДТП произошло 7 октября в 23:40 на железнодорожном переезде между станциями Семёновский и Умёт Камышинский. Водитель комбайна следовал со стороны автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону села Умет Камышинского района.

Для ликвидации последствий столкновения на место происшествия был направлен восстановительный поезд. По факту ДТП Южной транспортной прокуратурой начата процессуальная проверка. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
08.10.2024 10:49
Расследования 08.10.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 13:20
Расследования 07.10.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 11:43
Расследования 07.10.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 11:12
Расследования 07.10.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 09:28
Расследования 07.10.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2024 06:54
Расследования 07.10.2024 06:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2024 09:39
Расследования 06.10.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2024 07:12
Расследования 06.10.2024 07:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 17:26
Расследования 05.10.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 13:01
Расследования 05.10.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 11:40
Расследования 05.10.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2024 10:50
Расследования 05.10.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 16:55
Расследования 04.10.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 15:26
Расследования 04.10.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2024 13:27
Расследования 04.10.2024 13:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:37
«Не надо лозунгов и пиара»: сессию по вопросам экологической безопасности провел Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде задержали друзей за опасную езду на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
«Ветер дунет и хутор сгорит»: пожар в селе Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Оперативники МВД поймали волгоградца при передаче взятки приставу, дело завел СКСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде госпитализированы пассажиры автобуса, попавшего в массовое ДТПСмотреть фотографии
10:32
«Вынужденная остановка»: названа причина столкновения товарняка с комбайном под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:04
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 200 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:57
На острове Голодном готовят к запуску новый блок биоочистки стоковСмотреть фотографии
09:53
Массовое ДТП собрало 2-километровую пробку у Волгоградского аграрного университетаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Тушите свет! МУПы Городища и Котово с «космическими» долгами возглавили антирейтингСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области сын поджег иномарку отца из-за местиСмотреть фотографии
07:57
Под Волгоградом товарняк протаранил выехавший на переезд комбайнСмотреть фотографии
22:25
Все, как и хотели: «Ротор» одержал долгожданную победу в матче с «Соколом»Смотреть фотографии
21:44
В Волгограде разыскивают 41-летнего мужчину в черномСмотреть фотографии
20:28
В Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Андрея БатиеваСмотреть фотографии
20:02
Мэрия Волгограда закупает песок и соль на 1,2 млнСмотреть фотографии
19:30
Болельщик «Ротора» приехал на велосипеде на матч в СаратовСмотреть фотографии
19:16
Для гениев или спекулянтов? Волгоградским школам навязали средневзвешенную систему оценокСмотреть фотографии
19:10
Пассажир прерванного рейса Анталья – Москва отказался от лечения в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:57
Волгоградка отсудила у туроператора двукратную стоимость сорванного пандемией отдыхаСмотреть фотографии
18:23
Летевший в Москву турецкий самолет прервал полет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
Полиция с собаками искала в барах Волгограда детей и преступниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 11-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде УК после пинка начала ремонт кровли в горевшем домеСмотреть фотографии
17:29
В Городище на фоне крупного пожара ухудшилось качество воздухаСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом остановили несущийся на жилые дома огоньСмотреть фотографии
16:19
Кадеты из ДНР четыре дня провели в Волгограде в компании сотрудников УФСБСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом коммерсанта уличили в фиктивном трудоустройстве 17 работниковСмотреть фотографии
15:59
На севере Волгоградской области из-за засухи приостановили сев озимыхСмотреть фотографии
15:37
Семьям четверых камышан, погибших на СВО, передали наградыСмотреть фотографии
 