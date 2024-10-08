Под Волгоградом товарняк протаранил выехавший на переезд комбайн

Происшествия 08.10.2024 07:57
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08.10.2024 07:57
Выезд зерноуборочного комбайна на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, происшествие случилось накануне, 7 октября, в 23:40 на железнодорожном переезде между станциями Семёновский и Умёт Камышинский. Водитель зерноуборочного комбайна выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших и схода подвижного состава нет.
Для ликвидации последствий столкновения на место направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирского поезда №447 сообщением Нижневартовск – Астрахань.
По данному факту Южной транспортной прокуратурой начата процессуальная проверка.
Фото Южной транспортной прокуратуры
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