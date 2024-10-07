Пассажир прерванного рейса Анталья – Москва отказался от лечения в Волгограде





Пассажир рейса из Антальи в Москву, госпитализированный в Волгограде утром 7 октября, отказался от дальнейшего лечения. По информации волгоградского облздрава, мужчина покинул больницу после осмотра и взятых анализов.

Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, 333-м пассажиром, которому потребовалась помощь медицинского персонала, оказался 54-летний мужчина.

– Мужчина был доставлен в приемное отделение больницы №25. Были проведены необходимые диагностические исследования, после чего он отказался от госпитализации и в удовлетворительном состоянии покинул медицинскую организацию, – сообщили в ведомстве.

Напомним, решение совершить экстренную посадку в Волгограде из-за больного человека на борту принял командир воздушного судна утром 7 октября. К моменту посадки самолета в аэропорту уже дежурила скорая помощь.