Летевший в Москву турецкий самолет прервал полет в Волгограде





Самолет турецкой чартерной авиакомпании Southwind Airlines осуществил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за больного пассажира на борту. По информации телеграм-канала Aviaincident, судно приземлилось в Гумраке 7 октября утром.

– В 09.24 в 180-ти километрах севернее Волгограда командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту и решении следовать на незапланированный запасной аэродром Волгоград (Гумрак), – сообщают авторы телеграм-канала. – По прибытии была запрошен бригада скорой помощи.

Информагентство уточняет информацию о состоянии туриста в профильном комитете.

Известно, что на борту самолета находилось 333 пассажира и 10 членов экипажа.