



Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после гибели 11-летней девочки в хуторе Поповка Камышинского района Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», подросток погибла во время игры со сверстниками, оказавшись похоронена заживо под завалами песка.

- По предварительным данным, она играла в песчаном карьере, где дети выкопали яму, грунт обвалился, и ребенок погиб. Региональными следователями по данному факту проводится процессуальная проверка, — рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Отметим, по итогу проверки следователям предстоит представить в центральный аппарат доклад, а также установить обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области