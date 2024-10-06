Происшествия

11-летняя девочка погибла под завалами песка в Волгоградской области

Происшествия 06.10.2024 17:50
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06.10.2024 17:50


Трагедия произошла сегодня, 6 октября, в песчаном овраге вблизи хутора Поповка в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, 11-летняя школьница погибла под завалами песка во время игры с младшим братом и подругой.

- Дети выкопали в песке углубление. Когда в нём оказалась девочка, произошло обрушение грунта. Малолетние самостоятельно извлекли девочку из песка, после чего отправились в населенный пункт, где сообщили о случившемся взрослым. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка, - рассказала Рудник.


По факту случившегося следственные органы проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что примерно в 12.00 дети играли на краю оврага, расположенного в 300 метрах от хутора. Школьница забралась в углубление, которое вырыла вместе с подругой и братом.


- Произошёл обвал, и девочку засыпало песком. В результате ребёнок погиб на месте происшествия, задохнувшись под слоем песка, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, которая проводится по факту гибели ребенка.

Фото: прокуратуры Волгоградской области / СУ СКР по Волгоградской области

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