Общество

Для гениев или спекулянтов? Волгоградским школам навязали средневзвешенную систему оценок

Общество 07.10.2024 19:16
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07.10.2024 19:16


В Михайловке Волгоградской области новый учёный год начался с образовательных новаций. Как сообщает ИА «Высота 102», с 1 сентября муниципалитет полностью перевёл образовательный процесс во всех школах на средневзвешенную систему оценивания знаний. Власти уверяют, что инновационный подход позволит по достоинству оценить труд школьников, а родители бьют тревогу из-за запутанного механизма подсчёта баллов, а также обесценивания процесса получения знаний.

– Если в советский и постсоветский период педагоги оценивали работу ученика по 5-балльной школе. Раз в четверть по каждому предмету подводились итоги, высчитывалась среднеарифметическая оценка. Сейчас же решением мэрии это всё перечёркнуто. У нас введена средневзвешенная система оценивания, которую не то чтобы ученики, даже родители с педагогами далеко не все поняли, – рассказала мама одного из учеников начальных классов МКОУ «Троицкая СШ».

По словам женщины, новые образовательные новации предусматривают более чёткое разделение разного рода школьных работ. Соответственно, каждый из них имеет свой вес.

– К примеру, контрольная оценивается до 40 баллов, а домашняя работа в 5 баллов. Свой вес имеет и вызов к доске, устный ответ, защита реферата и многие-многие другие виды работы, – добавила родительница.


При этом каждая работа оценивается одновременно и по привычной 5-балльной шкале, и по средневзвешенной. По сути, они существуют параллельно друг другу, сливаясь воедино в конце четверти в ходе замысловатых вычислений.

– Я когда первый раз услышала, сразу же взялась за сердце, но потом всё же мне удалось более-менее разобраться. Средневзвешенный балл по итогу четверти равен сумме произведений оценок и их «весов», делённой на сумму «весов» оценок, — пояснила хуторянка.

При этом даже младшеклассники, для которых подсчёт оценок — задача со звёздочкой, смекнули из нововведения для себя главное: нет смысла пыхтеть вечерами над домашним заданием, когда можешь набрать баллы за счёт более ёмких видов работ.

– Мне мой лоботряс уже заявил, что делать домашнюю работу не будет. Времени на неё уходит много, а результат мало влияет на оценку в четверти. По сути, самостоятельная работа с книжками дома, на которую приходится закрепление полученных в школе знаний, обесценена. Преподаватели говорят, что всё честно. Ученики сейчас массово списывают задания с интернета. Но что мешает в таком случае отойти от вопросов из учебников и задать что-то более креативное? А с новой системой получается, что ребят с детства приучают не осваивать новые знания, а искать лёгкие пути и личную выгоду, – сетует мама школьника.

Кроме того, по информации родителей, новая система делает практически невыполнимой задачу исправления оценок, которые ребёнок схлопотал на контрольной. Как правило, такого рода работы проводятся ближе к концу четверти, однако из-за колоссального веса проверочной работы закрыть полученную оценку очень сложно.


Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию в администрации района. По информации властей, помимо «Троицкой СШ», с нового учебного года все школы в районе перешли на средневзвешенную систему оценки знаний. Этому предшествовала апробация метода в школах № 1, № 5 и № 10 Михайловки. Опыт внедрения новой системы оценок был признан положительным и его решили распространить повсеместно, в том числе и в небольших хуторах.

– Основными целями введения средневзвешенной системы оценки знаний являются стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся, мотивация ученика к системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года, повышение объективности итоговых отметок, усилив их зависимость от результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года, – отрапортовали в мэрии.

Специалисты отметили, что школьникам и родителям нет никакой нужды самостоятельно высчитывать данный параметр — он автоматически рассчитывается ГИС «Сетевой город. Образование».

Из ответа властей не понятно, было ли решение о переходе от классической советской пятибалльной системы оценки к инновационной средневзвешенной одобрено родительским сообществом, однако власти подчёркивают, что законные представители были своевременно проинформированы о нововведениях.

– Решение о переходе в 2024/2025 учебном году на систему средневзвешенной оценки знаний было принято всеми общеобразовательными учреждениями муниципалитета. Во всех общеобразовательных учреждениях были проведены педагогические советы, заседания управляющих советов, родительские собрания, на которых руководители общеобразовательных учреждений, классные руководители подробно разъяснили участникам образовательных отношений особенности средневзвешенной системы оценки знаний обучающихся.

При этом основной вопрос родителей – кто и почему решил, что, к примеру, контрольная работа оценивается в 8 раз выше домашней — так и остался без ответа. В муниципалитете кивают на создателей региональной государственно-информационной системы в сфере образования. При этом кто и на основании каких педагогических изысканий заложил туда именно такие параметры «веса» работ — непонятно. На соответствующий вопрос, направленный редакцией в комитет образования Волгоградской области, ответ по существу получен не был. В ведомстве лишь отметили, что, помимо Михайловки, система средневзвешенной оценки успешно применяется и в других муниципалитетах региона, а также в образовательных учреждениях многих субъектов РФ. Итоговые отметки выпускникам выставляются в аттестат в соответствии с порядком, утвержденным на федеральном уровне, с учетом годовых отметок и баллов, полученных на экзаменах.

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