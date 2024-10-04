Политика

Герой России Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области

Политика 04.10.2024 12:21
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04.10.2024 12:21

В Волгограде  вступил в должность губернатора региона Герой России Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» он произнес присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Волгоградской области: 

– Вступая в должность Губернатора Волгоградской области, торжественно клянусь верно служить народу, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и законы Волгоградской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности и всемерно способствовать процветанию Волгоградской области и повышению благосостояния ее населения.

После гимна Российской Федерации переизбранный губернатор выступил с речью,  поблагодарив жителей Волгоградской области за оказанное доверие и выбор и обозначив направления предстоящей работы: 

– Сделано немало – это правда. Но при этом, хотел бы отметить, что и нерешенных задач, проблемных вопросов остается тоже немало. Кроме того, решение намеченных задач, реализация принятых масштабных планов и программ развития требуют от всех нас взвешенных, выверенных решений; повышения персональной ответственности; конструктивного взаимодействия всех структур и органов власти, органов местного самоуправления, общественно-политических сил; своевременного сосредоточения и концентрации усилий и ресурсов на приоритетных направлениях развития с целью достижения национальных целей развития России и повышения качества жизни людей.

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