



Волгоградский генерал Иван Попов, осужденный за мошенничество и отбывающий наказание в колонии Подмосковья, готовится оспорить приговор.

Заседание в Кассационном военном суде Новосибирска пройдет во вторник, 16 июня. В конце апреля рассмотрение кассационной жалобы отложили из-за вступления в дело дополнительного адвоката – для знакомства с 69 томами уголовного дела защитнице Татьяне Стась потребовалось время.

По словам адвоката Сергея Буйновского, Иван Попов не теряет надежды на отмену или изменение резонансного решения суда.

- Конечно же, Иван Иванович рассчитывает исправить судебную ошибку и восстановить свое честное имя, - подтверждает защитник.

Прежде Сергей Буйновский говорил, что в колонии осужденный генерал продолжает интересоваться происходящими в стране событиями, в том числе зная о ситуации в зоне СВО. Отправиться «за ленточку» самому ему пока не разрешают.

Напомним, родившегося в Волгоградской области генерала обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения. Нанесенный ущерб оценили в 100 миллионов рублей. При этом власти Запорожской области, где якобы пропал металл, отказались признавать себя потерпевшими про делу.

Не согласившегося с обвинением генерала приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. Во 2-м Западном окружном военном суде решение признали законным.

Фото Минобороны