



Сегодняшней ночью в России ограничили работу сразу девяти аэропортов. Вводить ограничения сотрудникам Росавиации пришлось и в волгоградской авиагавани.

В 4:12 в стране поставили на паузу работу аэропортов Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Бугульмы и Чебоксар. В 5:48 авиагавани Волгограда, Пензы и Саратова вернулись к привычному режиму работы. В других городах наложенные Росавиацией ограничения по-прежнему сохраняются.

Вынужденная заминка уже сказалась на утреннем расписании. Так, в Волгограде задерживается прибытие двух рейсов. Самолет из Москвы авиакомпании «Победы» приземлится в Гумраке в 12:45 вместо заявленных прежде 9:10. Пассажиры, летящие в город на Волге из Санкт-Петербурга, прибудут на час позже – в 11:05.

Фото Андрея Поручаева