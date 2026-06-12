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Общество

Семь рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда

Общество 12.06.2026 08:15
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12.06.2026 08:15


В волгоградском аэропорту число отстающих от расписания рейсов увеличилось до семи.

Самолет авиакомпании «Победа» прибудет из Москвы с задержкой более, чем на три часа – в Гумраке его встретят в 12:45 вместо заявленных прежде 9:10. В обратную сторону он отправится в 13:10.

На полчаса позже в Волгограде приземлятся и горожане, вылетевшие ранним утром из Еревана. Пассажиры рейса из Санкт-Петербурга приземлятся часом позже – в 11:05. В Пулково туристы, решившие провести праздничные дни в городе на Неве, вылетят также с часовым опозданием.

Еще один самолет из Санкт-Петербурга прибудет в Гумрак в 12:50, а не в 11:15, как это сообщалось ранее. Волгоградцев с билетами авиакомпании Smartavia позовут на посадку только в 13:40.

Режим «Ковер» в волгоградском аэропорту, как и в восьми других авиагаванях страны, вводили сегодня в 4:12. Наложенные Росавиацией ограничения действовали без малого два часа.

Фото Павла Мирошкина 

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