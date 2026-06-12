За неделю клещи атаковали 120 жителей Волгоградской области





В Волгоградской области в самом разгаре сезон клещей. Всего за неделю членистоногие атаковали 120 человек.

- С начала сезона в больницы из-за присасывания клещей обратились 675 человек, в том числе 235 детей, - озвучили статистику в региональном управлении Роспотребнадзора. - Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 120 новых пациентов.

Для одного из жителей Волгоградской области нежеланная встреча обернулась заражением Крымской геморрагической лихорадкой. Еще у одного пациента врачи выявили иксодовый клещевой боррелиоз, называемый также болезнью Лайма.

- Чаще всего заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Значительно реже – при его раздавливании и дальнейшем переносе вируса на слизистые оболочки или поврежденную кожу, - объясняют санитарные врачи. – Атакуя человека, членистоногие выбирают участки тела с тонкой кожей – волосистую часть головы, заушную область и шею, подмышечные впадины и пупок, подколенные области, внутренние поверхности бедер.

Волгоградцам напоминают, что при обнаружении опасного гостя его следует как можно аккуратнее снять самому или обратиться за помощью в травмпункт. После этого клеща необходимо отвезти на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на Ангарской, 13Б.

- Если в течение двух недель после присасывания клеща, у вас изменилось самочувствие, поднялась температура или увеличилось пятно на коже, сразу же обратитесь к врачу. Именно позднее обращение к специалистам или попытки самолечения в большинстве случаев становятся причинами тяжелого течение болезни или даже смерти человека, - констатируют в управлении Роспотребнадзора.

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