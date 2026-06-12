Ежемесячные выплаты могут получать волгоградские студенты-медики





Волгоградские студенты-медики, обучающиеся по целевому направлению, могут получать дополнительные выплаты.

- На программах специалитета студентам выплачивают три тысячи рублей в месяц. В ординатуре эта сумма увеличивается вдвое, - прокомментировали в пресс-службе областного комитета здравоохранения. – Выплаты установлены постановлением администрации региона от 25 апреля 2023 года и направлены на укрепление кадрового потенциала.

Для получения прибавки волгоградцам необходимо проходить всего по двум условиям: учиться в официально аккредитованном учебном заведении и иметь договор о целевом обучении, заключенный с комитетом здравоохранения и конкретным медучреждением региона.

Напомним, что 11 ноября Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект, возвращающий в мягкой форме распределение выпускников медицинских вузов по учреждениям. Теперь вместо основной массы бюджетных мест в том же ВолгГМУ будут целевые, а студентам, освоившим профильные программы, придётся отработать не менее трёх лет в конкретных больницах и поликлиниках, по чьей квоте они получили образование.

Фото Павла Мирошкина