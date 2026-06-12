В Волгограде не угасает мода на русские кокошники





В Волгограде накануне Дня России традиционно вырос спрос на флаги. Кроме российского триколора, все больше покупателей, а точнее покупательниц, выбирали и не теряющие популярности кокошники.

– Я бы не сказала, что перед праздниками случается какой-то бум по продажам кокошников. Однако тренд на исконно русский аксессуар, получивший в наше дни вторую жизнь, стабильно поддерживается уже несколько лет, - рассказала корреспондентам ИА «Высота 102» основатель собственного бренда Алина Кулешова.

С возвращением моды на стиль «аля рус» модницы из разных уголков страны вспомнили про женственные сарафаны, рубахи с национальным орнаментом и, конечно же, про кокошники. В них девочки, девушки и женщины все чаще не просто участвуют в тематических фотосессиях, но и ходят в повседневной жизни.

– Знаете, что чаще всего я слышу от девушек, которые надевают изделие на голову? «Я – царевна». На мой взгляд, кокошник не только прибавляет уверенности в себе, но и позволяет ощутить связь времен, - рассказывала Алина Кулешова. - Коко Шанель говорила, что «мода живет лишь тогда, когда она выходит на улицы». Чтобы «вывести» моду на ободки-кокошники на улицы Волгоградской области, понадобилось много времени и немало усилий. Но посмотрите, как часто сегодня их выбирают девушки и женщины. Получается, все было не зря? Даже совсем юные девочки надевают их в повседневной жизни с любовью и гордостью, желая быть похожими на мам.

К слову, в стилизованных кокошниках многие болельщицы появились на состоявшемся на прошлой неделе матче сборных России и Буркина-Фасо. Как нарядно и празднично они выглядели в этом аксессуаре, смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото Андрея Поручаева