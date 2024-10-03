В Волжском задержали грабителя за похищение женских цепочек

В Волжском полицейские задержали разбойника, который похищал у женщин драгоценности. В ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU рассказали подробности этой криминальной истории.

Выяснилось, что этим делом промышлял 37-летний неработающий и ранее неоднократно судимый гражданин, который уже признался в содеянном.

На протяжении последнего месяца в полицию поступили заявления от нескольких женщин, которые рассказали, что к ним подбегал мужчина, срывал с них золотые цепочки и скрывался.