Расследования

В Волжском задержали грабителя за похищение женских цепочек

Расследования 03.10.2024 10:45
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03.10.2024 10:45


В Волжском полицейские задержали разбойника, который  похищал у женщин  драгоценности.  В ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU рассказали подробности этой криминальной истории.
На протяжении последнего месяца в полицию поступили заявления от нескольких женщин, которые рассказали, что к ним подбегал мужчина, срывал с них золотые цепочки и скрывался. Выяснилось, что этим делом промышлял 37-летний неработающий и ранее неоднократно судимый гражданин, который уже признался в содеянном.
В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – «Грабеж». Следствие располагает доказательствами о причастности задержанного к совершению 6 аналогичных преступлений. 
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, накануне полицейские отчитались о задержании мужчины, который срывал с женщин цепочки в Волгограде. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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