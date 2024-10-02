Расследования

В Волгограде задержали срывавшего с женщин цепочки грабителя

Расследования 02.10.2024 08:37
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02.10.2024 08:37


Волгоградские оперативники задержали подозреваемого в уличных грабежах. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в конце лета на двух жительниц Советского и Красноармейского районов напал неизвестный, который среди бела дня сорвал с них золотые цепочки с кулонами. Описания пострадавших злоумышленника совпали. 
Вскоре подозреваемый был задержан. Разбойником оказался   неработающий, ранее судимый 37-летний волгоградец. Грабитель признался, что продал чужое золото, а деньги потратил. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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