Вступил в силу закон об освобождении подсудимых, подписавших контракт





Владимир Путин подписал закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы между Министерством обороны РФ и обвиняемыми в нарушении законов на этапе судебного следствия. Законодательная новелла распространяется на период мобилизации, военного положения и военное время. Соответствующий документ сегодня, 2 октября, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось, в период прохождения службы производство по уголовным делам в отношении подсудимых, заключивших контракт с Министерством обороны России, будет приостановлено, а мера пресечения в виде подписки о невыезде, запрете определенных действий, залоге, домашнем аресте, заключении под стражу – отменена.

Освободиться от уголовной ответственности смогут подсудимые только после получения наград или увольнения с военной службы.

Закон вступил в силу с момента его официального опубликования.