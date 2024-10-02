Федеральные новости

Вступил в силу закон об освобождении подсудимых, подписавших контракт

Федеральные новости 02.10.2024 16:11
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02.10.2024 16:11


Владимир Путин подписал закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы между Министерством обороны РФ и обвиняемыми в нарушении законов на этапе судебного следствия. Законодательная новелла распространяется на период мобилизации, военного положения и военное время. Соответствующий документ сегодня, 2 октября, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает V102.RU. 

Как ранее сообщалось, в период прохождения службы производство по уголовным делам в отношении подсудимых, заключивших контракт с Министерством обороны России, будет приостановлено, а мера пресечения в виде подписки о невыезде, запрете определенных действий, залоге, домашнем аресте, заключении под стражу – отменена. 

Освободиться от уголовной ответственности смогут подсудимые только после получения наград или увольнения с военной службы.

Закон вступил в силу с момента его официального опубликования. 

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