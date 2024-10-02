Водитель-«психопат» заплатит 77 тысячи за эмоциональную выходку на дороге в Волгограде

Расследования 02.10.2024 15:38
0
02.10.2024 15:38
Фроловский районный суд обязал вспыльчивого водителя выплатить причиненный его выходкой ущерб чужому автомобилю. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина стал зачинщиком конфликта, который произошел 10 июля 2023 года в Кировском района Волгограда.
Женщина в этот день двигалась на Nissan Almera по своей полосе мимо дома №113 по ул. 64-ой армии.
В это же время ей навстречу выехала ГАЗель, водитель которого потребовал уступить ему дорогу. На что женщина ответила, что она не нарушает ПДД и находится на своей стороне. Тогда водитель автомобиля микроавтобуса подошел к ней и выдал речь из нецензурной брани. После чего умышленно ударил рукой по боковому зеркалу заднего вида, в результате чего оно треснуло, а стойка зеркала сломалась. Женщина предупредила мужчину, что вызовет полицию, но это его только разозлило. Он вернулся к ее автомобилю и нанес один удар по лобовому стеклу, на котором пошла трещина. После случившегося мужчина уехал.
Женщина обратилась к полицейским, которые составили административный протокол по факту происшествия. А затем мировой судья оштрафовал водителя микроавтобуса за умышленное повреждение чужого имущества на 500 рублей.
При этом доказать причастность мужчины к совершению правонарушения и причинению ущерба потерпевшей помогли записи с камер видеонаблюдения и его признательные показания.
Тем не менее владелица поврежденного автомобиля потребовала от водителя-«психопата» возмещения нанесенного ей материального ущерба в размере 38268 рублей.
Фроловский городской суд удовлетворил иск женщины, также взыскал с мужчины 35 тысячи рублей за судебные расходы и траты по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 4 тысячи рублей.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Потерпевшие по делу Ивана Геля выступили против судебного процесса в Иловле02.10.2024 19:25
Расследования 02.10.2024 19:25
Подросток из Камышина «продала» ребенку персонажа игры за 150 тыс. рублей02.10.2024 16:38
Расследования 02.10.2024 16:38
Виновнику гибели подростка в ДТП под Волгоградом грозит до 12 лет02.10.2024 16:03
Расследования 02.10.2024 16:03
Волгоградская полиция задержала драгдилеров из Ростовской области02.10.2024 14:35
Расследования 02.10.2024 14:35
Полиция Волгограда задержала 14-летнюю школьницу за участие в преступной схеме02.10.2024 10:31
Расследования 02.10.2024 10:31
В Волгограде задержали срывавшего с женщин цепочки грабителя02.10.2024 08:37
Расследования 02.10.2024 08:37
Волгоградка заявила об угоне авто, чтобы избежать наказания за аварию01.10.2024 17:18
Расследования 01.10.2024 17:18
В Волгограде директор стройфирмы продал элитный BMW теще за тысячу рублей01.10.2024 16:03
Расследования 01.10.2024 16:03
Под Волгоградом осудят отца погибшей от тока в курятнике 15-летней школьницы01.10.2024 14:09
Расследования 01.10.2024 14:09
В Волгоградской области от гриппа привили 22% населения01.10.2024 10:51
Расследования 01.10.2024 10:51
В Волгоградской области взяли на карандаш пожары в шести районах01.10.2024 10:12
Расследования 01.10.2024 10:12
Гигантский ландшафтный пожар под Волгоградом увидели из космоса01.10.2024 09:20
Расследования 01.10.2024 09:20
Волгоградца, пустившего пулю в лоб приятелю, суд отправил в СИЗО30.09.2024 19:17
Расследования 30.09.2024 19:17
Директор аквапарка Газарян надеялся откупиться от следствия30.09.2024 17:14
Расследования 30.09.2024 17:14
Бастрыкин поручил разобраться, как 8 детей участника СВО очутились на острове в Волгограде30.09.2024 14:15
Расследования 30.09.2024 14:15