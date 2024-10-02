Водитель-«психопат» заплатит 77 тысячи за эмоциональную выходку на дороге в Волгограде





Фроловский районный суд обязал вспыльчивого водителя выплатить причиненный его выходкой ущерб чужому автомобилю. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина стал зачинщиком конфликта, который произошел 10 июля 2023 года в Кировском района Волгограда. Фроловский районный суд обязал вспыльчивого водителя выплатить причиненный его выходкой ущерб чужому автомобилю. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина стал зачинщиком конфликта, который произошел 10 июля 2023 года в Кировском района Волгограда.

Женщина в этот день двигалась на Nissan Almera по своей полосе мимо дома №113 по ул. 64-ой армии. Женщина в этот день двигалась на Nissan Almera

В это же время ей навстречу выехала ГАЗель, водитель которого потребовал уступить ему дорогу. На что женщина ответила, что она не нарушает ПДД и находится на своей стороне. Тогда водитель автомобиля микроавтобуса подошел к ней и выдал речь из нецензурной брани. После чего умышленно ударил рукой по боковому зеркалу заднего вида, в результате чего оно треснуло, а стойка зеркала сломалась. Женщина предупредила мужчину, что вызовет полицию, но это его только разозлило. Он вернулся к ее автомобилю и нанес один удар по лобовому стеклу, на котором пошла трещина. После случившегося мужчина уехал. В это же время ей навстречу выехала ГАЗель, водитель которого потребовал уступить ему дорогу. На что женщина ответила, что она не нарушает ПДД и находится на своей стороне. Тогда водитель автомобиля микроавтобуса подошел к ней и выдал речь из нецензурной брани. После чего умышленно ударил рукой по боковому зеркалу заднего вида, в результате чего оно треснуло, а стойка зеркала сломалась. Женщина предупредила мужчину, что вызовет полицию, но это его только разозлило. Он вернулся к ее автомобилю и нанес один удар по лобовому стеклу, на котором пошла трещина. После случившегося мужчина уехал.

Женщина обратилась к полицейским, которые составили административный протокол по факту происшествия. А затем мировой судья оштрафовал водителя микроавтобуса за умышленное повреждение чужого имущества на 500 рублей. Женщина обратилась к полицейским, которые составили административный протокол по факту происшествия. А затем мировой судья оштрафовал водителя микроавтобуса за умышленное повреждение чужого имущества на 500 рублей.

При этом доказать причастность мужчины к совершению правонарушения и причинению ущерба потерпевшей помогли записи с камер видеонаблюдения и его признательные показания. При этом доказать причастность мужчины к совершению правонарушения и причинению ущерба потерпевшей помогли записи с камер видеонаблюдения и его признательные показания.

Тем не менее владелица поврежденного автомобиля потребовала от водителя-«психопата» возмещения нанесенного ей материального ущерба в размере 38268 рублей. Тем не менее владелица поврежденного автомобиля потребовала от водителя-«психопата» возмещения нанесенного ей материального ущерба в размере 38268 рублей.

Фроловский городской суд удовлетворил иск женщины, также взыскал с мужчины 35 тысячи рублей за судебные расходы и траты по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 4 тысячи рублей. Фроловский городской суд удовлетворил иск женщины, также взыскал с мужчины 35 тысячи рублей за судебные расходы и траты по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 4 тысячи рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



