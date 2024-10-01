Расследования

Гигантский ландшафтный пожар под Волгоградом увидели из космоса

Расследования 01.10.2024 09:20
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01.10.2024 09:20


В Волгоградской области пожарные борются с огнем, который прошел по территории трех районов. Площадь возгорания составила около 800 га. Гигантский пожар зафиксировали даже спутники из космоса. 
По данным экстренных служб, накануне, 30 сентября, около хутора Лещев Ленинского района произошло возгорание сухой травы, огонь перекинулся на территорию Светлоярского и Среднеахтубинского районов.
Как уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области, ландшафтный пожар в районе хутора Громки Светлоярского района был локализован накануне в 23-00 ч. Однако он пока полностью не ликвидирован. 
Всего в Волгоградской области накануне, по данным ведомства, было зафиксировано 140 вызовов на пожары.
Фото V102.RU (архив)

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