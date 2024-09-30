



30 сентября в Светлоярском районе Волгоградской области четыре человека погибли в страшном ДТП на региональном участке трассы «Волгоград-Сальск». Как сообщает ИА «Высота 102», ранним утром произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.







- В 07:20 на 43 км автодороги «Волгоград-Сальск» произошло ДТП с участием автомашин «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2114». В результате аварии от полученных травм погибли четыре человека, один пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, — рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации полицейских, одна из машин выехала на встречную полосу. Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло на огромной скорости. От «ВАЗ-2114» практически ничего не осталось. Машину покорёжило и едва не разорвало на две части.





Отметим, на месте аварии работают полицейские. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области