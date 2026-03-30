



29 марта в Волжском Волгоградской области лихач за рулём легковушки едва не спровоцировал лобовое столкновение. Поздней ночью водитель решил устроить дрифт по улицам города, однако не рассчитал, что помимо него на проезжей части могут быть и другие участники движения. Тревожный инцидент засняла одна из камер видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, лихач решил уйти в управляемый занос, поворачивая с пр. Дружбы на ул. 40-летия Победы. Как раз в этот момент здесь по встречной полосе двигалась ещё одна машина. Дрифтер лишь в последний момент успел вырулить, избежав столкновения, и то благодаря осторожности своего визави, который заранее остановился.

Но даже опасный манёвр не отрезвил волжанина. Он продолжил уводить автомобиль в управляемые заносы, лавируя между двумя рядами припаркованных вдоль ул. 40-летия Победы автомобилей. В конечном итоге лихач всё же не справился с управлением, и автомобиль вылетел на зелёную клумбу, сев днищем на бордюрный камень.

Фото и видело: POWERNET / vk.com