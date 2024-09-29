Происшествия

В Волгоградской области пожар площадью 31 га подбирается к городу Николаевску

Происшествия 29.09.2024 15:37
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29.09.2024 15:37


29 сентября в Николаевске Волгоградской области экстренные службы вот уже семь часов борются с пожаром. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем объята территория площадью 31 га вблизи урочища Старая Николаевка. Тушение осложняется засушливой погодой, установившейся в регионе, а также ураганным ветром.

- Горит 30 га травы и 1 га соснового леса. Угрозы населённым пунктам нет. Для ликвидации пожара задействована совместная группировка сил и средств: от РСЧС 10 ед. техники, 16 чел. л/с, от МЧС России 6 ед. техники, 14 чел. л/с, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации администрации Николаевского района, огонь бушует с 8:30 утра. До ближайших домов пламени осталось пройти всего 5 км. Временно перекрыт съезд к грузовой переправе через Волгу.

- Расстояние от места горения до ближайших домов 5 километров. Угрозы населённым пунктам в настоящее время нет, но ситуация осложняется сильным ветром. Жертв и пострадавших нет. Продолжаем работать, - подчеркнула Анжелика Гребенникова.

Отметим, в настоящее время на территории Волгоградской области экстренные службы несмотря на ураганный ветер пытаются ликвидировать сразу несколько крупных пожаров. Помимо Николаевска пламя сейчас бушует и у станицы Трёхостровской Иловлинского района Волгоградской области.

Фото: администрация Николаевского района Волгоградской области

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