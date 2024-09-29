29 сентября в Иловлинском районе Волгоградской области МЧС России ликвидирует крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем объяты 1,5 га сухой растительности вблизи станицы Трёхостровской.
- Предварительная площадь пожара 1,5 га. В ликвидации пожара задействованы подразделения МЧС России, противопожарной службы региона, добровольной пожарной команды Трёхостровской, лесничества. Угрозы населённым пунктам нет, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Отметим, тушение осложняется ураганным ветром ветром. Причины возникновения пожара в настоящее время экстренными службами не уточняются.
Фото из архива ИА «Высота 102»