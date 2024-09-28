В Волгоградской области локализовали пожар на 10 гектарах леса

Напомним
Только к 23-00 ч. в Новоаннинском районе Волгоградской области удалось локализовать страшный пожар, который бушевал там накануне, 27 сентября. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, горели 10 га смешанного леса около райцентра Новоаннинский.
, крупный ландшафтный пожар вспыхнул неподалёку от федеральной автомобильной дороги Р-22.
Известно, что возгорание началось в хвойном лесу, после чего распространилось на городскую площадку для сжигания растительных отходов.
В тушении участвовали 12 расчетов, включая пожарные части 10 и 47, специалистов из Филоновского, Черкесовского, Староаннинского, Деминского сельских поселений и Усть-Бузулукской пожарной части. Также была привлечена техника КФХ Мелихова. Очаги возгораний обрабатывались опашкой.
На место происшествия вечером прибыл заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, был развернут оперативный штаб ГУ МЧС. Угрозы населенным пунктам не было.
Фото газета «Авангард» vk.com