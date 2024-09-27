



Сегодня, 27 сентября, в Новоаннинском районе Волгоградской области произошел крупный ландшафтный пожар, в результате чего произошло возгорание хвойного леса, а затем и городской свалки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районной администрации, площадь пожара к данному часу составляет уже более 2 гектаров.





– Немедленные меры по ликвидации последствий возгорания уже приняты. Ситуация находится под контролем главы района. Для тушения пожара задействованы 12 расчетов: пожарные части 10 и 47, а также специалисты из Филоновского, Черкесовского, Староаннинского, Деминского сельских поселений и Усть-Бузулукской пожарной части, – уточнили чиновники.

В тушении пожара принимает участие также лесная пожарная служба – привлечена тяжелая техника КФХ Мелихова. Для ликвидации очага возгорания проводится опашка.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me