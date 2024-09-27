Федеральные новости

Силовики разыскивают убийц похищенной в Балакове женщины

Федеральные новости 27.09.2024 18:18
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27.09.2024 18:18


Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийц 47-летней жительницы Балаково Саратовской области, которую 22 сентября затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Тело женщины спустя три дня было обнаружено в лесном массиве. Как сообщает ИА «СарИнформ», в рамках уголовного дела силовиками задержана знакомая убитой. 

По уточненной информации саратовского издания,  47-летнюю Наталью Алешникову похитили около 23.00 22 сентября  на Бульваре Роз в Балакове. Неизвестные в масках затолкнули женщину в белую Toyota RAV4 и увезли. О происшествии на следующий день в социальных сетях сообщили знакомые женщины. 

25 сентября на окраине Балакова было обнаружено тело похищенной женщины со следами насильственной смерти, а также иномарка, на которой ее увезли. По факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 2 ст. 126 и «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, сопряженное с похищением.

Сегодня, 27 сентября, стало известно о задержании знакомой убитой, которая может быть причастна к совершенному преступлению. 

– Задержанная – жена близкого знакомого погибшей, – сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на собственный источник. – В интернете распространили информацию, что предполагаемая злоумышленница наняла киллеров для расправы над Натальей. Якобы поводом стало то, что дамы не поделили мужчину. Однако эта версия не нашла точного подтверждения, во всяком случае, на данный момент. Задержанную продолжают допрашивать.

Лиц, непосредственно совершивших убийство, на данный момент задержать не удалось. Не исключено, что они могут скрываться в соседних с Саратовской областью регионах. 

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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