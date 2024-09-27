Экология

Предприятие под Волгоградом наказали крупным штрафом за нелегальный источник

Экология 27.09.2024 07:22
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27.09.2024 07:22


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать 606 105 тысяч рублей с АО  «Перегрузненское», которое нелегально добывало воду из подземных источников. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, подавшем иск о взыскании с общества нанесенного почвам ущерба. 

По результатам административного расследования был установлен факт осуществления безлицензионной добычи подземных вод на территории Октябрьского района. Размер ущерба, причиненный почвам, составил свыше 600 тысяч рублей. 

Организации предоставили возможность добровольно возместить ущерб юридическому лицу. Однако производить оплату в установленный срок юрлицо отказалось. Теперь это  придется сделать по решению суда. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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