Суд поставил точку в деле о жестоком убийстве медсестры в центре Волгограда





Волгоградский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего мужчины и 52-летнего пособника, которые признаны виновными в жестком убийстве женщины и незаконном хранении оружия. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, волгоградцы совершили преступление из-за наследства, которое перешло во владения погибшей.

Установлено, что 63-летний фигурант уголовного дела несколько лет присматривал за мужчиной, который вел асоциальный образ жизни. За это гражданин завещал ему свое имущество в виде доли квартиры в Дзержинском районе. Однако при вступлении в наследство выяснилось, что у усопшего имеется жена, которая являлась наследником по закону.

В процессе судебных разбирательств за владение доли у обвиняемого возникла мысль убийства женщины. Для этого он привлек своего 52-летнего знакомого, с которым они заготовили план, собрав всю информацию о месте жительства, графике работы будущей жертвы.

30 марта прошлого года злоумышленники решились на его исполнение. Они подкараулили женщину после работы и проследовали за ней по пути домой. Возле дома №30 на улице Новодвинской 63-летний мужчина, спрятавшись за деревом, выстрелил женщине в затылок.

- Совместно с подбежавшим соучастником они отнесли потерпевшую в находящийся неподалеку приямок, где старший из обвиняемых при помощи ножа-штыка нанес жертве не менее 5 ударов в область груди. Впоследствии труп женщины сообщники вывезли на автомобиле на территорию Тракторозаводского района, где без верхней одежды скинули в канализационный колодец, - уточнили подробности в ведомстве.





Позднее они также избавились от сотового телефона и похитили с квартиры документы на спорное жилье, паспорт и украшения на сумму 30 тысяч рублей.

На следующий день об исчезновении женщины в полицию сообщила сестра, после чего их задержали по горячим следам. Свою вину они признали частично.

Суд приговорил 63-летнего фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы, 52-летнего – к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Фото: СУ СКР по Волгоградской области