



В Волгограде горожане продолжают жаловаться на работу опорных маршрутов общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», больше всего у пассажиров претензий к интервалам движения автобусов №2 и электробуса №15, из-за чего по утрам нередко в салонах происходит давка.

- Кировский район, остановка «Банк» на ул. 64-й Армии, 7:30. В электробус сесть невозможно. Подвижной состав идёт полностью забитый. При этом на каждой последующей остановке уже скопилось по 10-15 человек. Это безобразие происходит потому, что интервалы движения очень большие, — уверена пожаловавшаяся в редакцию волгоградка.

Женщина утверждает, что решить вопрос можно было бы, установив чёткий интервал движения – не более 15 минут.

- Почему один автобус №2 позволяет себе интервал одну остановку, а следующий — 20, а то и 30 минут? Сделайте время ожидания более точным, одинаковым, нормированным. Тем более утром, когда на работу или учёбу едет весь район, — подчёркивает пассажирка.

Горожанка уже неоднократно от лица жителей района обращалась с жалобами в городскую администрацию, однако решения проблемы с перегруженностью муниципальных маршрутов общественного транспорта власти не предлагают, подчёркивая, что автобусы работают по экономически обоснованному расписанию, а редкие случаи перегруженности салонов вызваны исключительно форс-мажором, который неизбежно преследует протяжённые транспортные направления.

- Автобусные маршруты № 2 и № 15 работают в соответствии с утвержденными расписаниями. Однако в связи со значительной протяженностью данных маршрутов в расписании могут возникать отклонения из-за погодных условий, заторовых ситуаций на дорогах или по иным форс-мажорным обстоятельствам. Тем не менее предприятие прикладывает все возможные силы для осуществления регулярного транспортного обслуживания, — говорится в одном из ответов, направленных жительнице департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.

Отметим, ранее о проблемах с работой общественного транспорта сообщали жители микрорайона «Родниковая долина». Здесь, по словам горожан, в утренний час пик на остановках образуются 20-метровые очереди.