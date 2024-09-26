Транспорт

«Таков путь»: власти Волгограда объяснили перегруженность автобусов №2 и №15

Транспорт 26.09.2024 17:25
0
26.09.2024 17:25


В Волгограде горожане продолжают жаловаться на работу опорных маршрутов общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», больше всего у пассажиров претензий к интервалам движения автобусов №2 и электробуса №15, из-за чего по утрам нередко в салонах происходит давка.

- Кировский район, остановка «Банк» на ул. 64-й Армии, 7:30. В электробус сесть невозможно. Подвижной состав идёт полностью забитый. При этом на каждой последующей остановке уже скопилось по 10-15 человек. Это безобразие происходит потому, что интервалы движения очень большие, — уверена пожаловавшаяся в редакцию волгоградка.

Женщина утверждает, что решить вопрос можно было бы, установив чёткий интервал движения – не более 15 минут.

- Почему  один автобус №2 позволяет себе интервал одну остановку, а следующий — 20, а то и 30 минут? Сделайте время ожидания более точным, одинаковым, нормированным. Тем более утром, когда на работу или учёбу едет весь район, — подчёркивает пассажирка.

Горожанка уже неоднократно от лица жителей района обращалась с жалобами в городскую администрацию, однако решения проблемы с перегруженностью муниципальных маршрутов общественного транспорта власти не предлагают, подчёркивая, что автобусы работают по экономически обоснованному расписанию, а редкие случаи перегруженности салонов вызваны исключительно форс-мажором, который неизбежно преследует протяжённые транспортные направления.

- Автобусные маршруты № 2 и № 15 работают в соответствии с утвержденными расписаниями. Однако в связи со значительной протяженностью данных маршрутов в расписании могут возникать отклонения из-за погодных условий, заторовых ситуаций на дорогах или по иным форс-мажорным обстоятельствам. Тем не менее предприятие прикладывает все возможные силы для осуществления регулярного транспортного обслуживания, — говорится в одном из ответов, направленных жительнице департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.

Отметим, ранее о проблемах с работой общественного транспорта сообщали жители микрорайона «Родниковая долина». Здесь, по словам горожан, в утренний час пик на остановках образуются 20-метровые очереди.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
26.09.2024 15:31
Транспорт 26.09.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2024 18:23
Транспорт 23.09.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.09.2024 17:16
Транспорт 23.09.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.09.2024 11:19
Транспорт 22.09.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.09.2024 07:53
Транспорт 21.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.09.2024 13:40
Транспорт 19.09.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 19:15
Транспорт 18.09.2024 19:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 12:45
Транспорт 18.09.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 09:00
Транспорт 18.09.2024 09:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.09.2024 08:50
Транспорт 18.09.2024 08:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.09.2024 18:51
Транспорт 17.09.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.09.2024 09:35
Транспорт 16.09.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.09.2024 15:50
Транспорт 14.09.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.09.2024 12:13
Транспорт 13.09.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.09.2024 11:03
Транспорт 12.09.2024 11:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:42
Под Волгоградом прошли антитеррористические ученияСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде пересмотрены сроки застройщикам ЖК «Парк Европейский»Смотреть фотографии
17:25
«Таков путь»: власти Волгограда объяснили перегруженность автобусов №2 и №15Смотреть фотографии
16:32
Безопасный старт школьного сезона: советы от психолога билайн университетаСмотреть фотографии
16:29
Пенсионерка лишилась денег из-за долгов ее тезки из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:31
В Волжском с 1 октября подорожает проезд в общественном транспортеСмотреть фотографии
15:23
Попросились на СВО: в Волгограде кровавое трио получило на троих 60 лет за серию убийствСмотреть фотографии
15:16
Школьников из Мариуполя приняли в кадеты на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:13
Региональные центры «Мой бизнес» созданы для участников СВОСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде пенсионер получил ожоги и контузию при взрыве во дворе домаСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде массовая эвакуация в школе-тысячнике обернулась давкой: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде пенсионерка отдала 449 тысяч лжеврачуСмотреть фотографии
13:45
Цены волгоградских производителей молока проверит ФАССмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области 14 человек заболели менингитом после укуса комаровСмотреть фотографии
12:44
«Разве это не ЧС»? Под Волгоградом поселок Мирный третий месяц выживает без скважиныСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде мать погибших в пожаре детей идет под судСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде перекрыли нелегальную трубу после слива тонн краскиСмотреть фотографии
11:53
В ВолГАУ открыли новую аудиторию на факультете перерабатывающих технологий и пищевых системСмотреть фотографии
11:40
Баранина и огурцы возглавили топ самой подорожавшей еды в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
В Калачёвском районе скончался водитель улетевшего в кювет Mitsubishi LancerСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Для Волгограда собрали первый трехсекционный трамвай «Невский»Смотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом Hyundai Solaris выехал на встречку и протаранил пункт выдачи OzonСмотреть фотографии
10:20
Под Волгоградом спасатели приготовились к ледяному дождюСмотреть фотографии
10:13
Уют закрытых дворов и комфорт современного мегаполиса: открыты продажи в ЖК «Герои» с видом на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:57
Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по количеству высокопроизводительных рабочих местСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде момент наезда иномарки на 10-летнюю школьницу попал на камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде четвертый день ищут пропавшего дедушкуСмотреть фотографии
09:36
Цены на бензин в Волгоградской области снова не «усидели» на местеСмотреть фотографии
09:18
Двое подростков пострадали в массовой драке в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгограде в ходе учений пресекли завоз ядерного грузаСмотреть фотографии
 