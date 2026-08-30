Ракеты дважды угрожали Волгоградской области 30 августа

Вторую ракетную опасность объявили в Волгоградской области вечером 30 августа. По данным РСЧС, сообщение поступило в 22-04 ч. Однако уже через 9 минут был дан отбой.
Общество 30.08.2026 22:26
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30.08.2026 22:26
Напомним, тревожные сирены включались в регионе в воскресенье дважды. Первая тревога длилась около часа. Жителей просили проследовать в ближайшее укрытие, отключив воду, газ и электричество, документами и вещами первой необходимости и лекарствами.
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