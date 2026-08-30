Ракеты дважды угрожали Волгоградской области 30 августа

Федеральные новости

Волгоградкие первоклашки начнут учебу с новой программы в 2027 году

Министерство просвещения России планирует обновить Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной школы (1–4 классы). Ожидается, что изменения вступят в силу в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства...