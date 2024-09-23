Прирост населения в регионе России создает угрозу лесам





В Саратовской области прирост населения увеличивает хозяйственную нагрузку на природу. В связи с этим, сообщает ИА «СарИнформ», местные власти вынуждены принимать дополнительные меры по сохранению лесов.

– В Саратовской области увеличат площадь памятника природы «Буркинский лес». Постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, – передает издание со ссылкой на местное правительство. – К памятнику присоединят участок почти в 200 гектаров со старовозрастной дубравой. Таким образом, общая площадь памятника составит 1,56 тысячи гектаров.

В частности уточняется, что угрозу лесам создает рост населения Саратова. По словам Романа Бусаргина, чтобы защитить лес от влияния человека, и увеличивают охранную зону

– В такой зоне запрещено вести любую деятельность, которая может ей навредить, – сообщает информагентство.