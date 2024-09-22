Обломки БпЛА обнаружили у подстанции в районе Волгоградской области

В Новониколаевском районе Волгоградской области утром 22 сентября обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата, рухнувшего неподалеку от одной из местных электроподстанций. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия никто из людей не пострадал, инфраструктура повреждений не получила.

– БпЛА был обнаружен уже на рассвете – в четвертом часу, – сообщили собственные источники информагентства. – Обломки разбросаны у подстанции. Не исключено, что беспилотник мог зацепиться за провода и рухнуть на землю. На месте падения имеются следы локального возгорания.

Уточняется, что электроподстанция продолжает работу в штатном режиме.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос информагентства сообщили, что вызовов в Новониколаевский район утром 22 сентября не поступало.

Ранее «Высота 102» сообщала о том, что атаке украинскими беспилотниками минувшей ночью подверглись соседние с Волгоградской областью регионы. Так, по данным Минобороны РФ, прилеты были успешно отражены силами ПВО в Ростовской, Астраханкой и Воронежской областях.