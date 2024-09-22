Юг Волгограда ушёл в ночь под звуки тревожных сирен





В Красноармейском районе Волгограда накануне поздно вечером жители снова стали свидетелями работы системы воздушной тревоги.





- Ближе к ночи, в 23:40, когда уже собирались ложиться спать, услышали завывающий сигнал воздушной тревоги, - рассказала V102.RU жительница района.

По ее словам, сирена хорошо была слышна на Проспекте Героев Сталинграда.

Оперативные службы не сообщают о каких-либо происшествиях прошлой ночью в Красноармейском районе.



В свою очередь Минобороны России сообщило о том, что атаки БПЛА были пресечены прошлой ночью в соседних с Волгоградской областью регионах.

- Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей, - сообщили в военном ведомстве.

Видео: читателей V102.RU





